АМКУ схвалив отримання Сub Energy опосередкованого контролю над "Техногазіндустрією"

Антимонопольний комітет України схвалив отримання канадським нафтогазовидобувним підприємством Cub Energy опосередкованого контролю над підприємством "Техногазіндустрія" (Луганська обл.). Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

"Надано дозвіл компанії «КУБ Енерджі Інк.» (м. Торонто, Канада) на опосередковане отримання контролю над ТОВ «Техногазіндустрія» (м. Кремінна, Луганська обл.)", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 року канадська нафтогазовидобувна компанія Cub Energy з активами в Україні домовилася про купівлю приватної української нафтовидобувної компанії PrivateCo за 25 млн дол.

PrivateCo має три спецдозволи на розробку ділянок загальною площею близько 280 кв. км на сході України.

Cub Energy відносить себе до числа п'яти найбільших нафтогазових операторів України зі штаб-квартирою в Х'юстоні (США) і офісом у Києві. Її найбільшими активами є 30% частка в українській нафтогазовій компанії «КУБ-Газ», що розробляє Ольгівське, Макіївське, Північно-Макіївське, Вергунське і Крутогорівське родовища у Дніпровсько-Донецькому басейні, і компанія «Тисагаз», якій належать чотири газові ліцензії: на Русько-Комарівському, Станівському, Королівському газових родовищах та Ужгородському розвідувальному блоці.

Голові Ради директорів і головному виконавчому директору (CEO) Cub Energy Михайлові Афендикову належить 31% в Pelicourt, а консультанту Cub Energy Роберту Беншу - 7%.