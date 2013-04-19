На українському фондовому ринку спостерігається значне зростання

На українському фондовому ринку на торгах 19 квітня спостерігається значне зростання - індекс українських акцій UX станом на 12:01 підвищився на 1,70% - до 814,81 пункта, повідомляє сайт біржі.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Укрнафти" (+3,54%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 3,7 млн ​​грн при загальному обсязі торгів у 10,4 млн грн.

На європейських фондових ринках у середу також спостерігалося підвищення. Британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,38%, німецький DAX - на 0,50%, французький CAC-40 - на 1,02%.