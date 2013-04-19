Індекс Української біржі в п'ятницю зріс майже на 2%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 19 квітня, підвищився на 1,91% - до 816,54 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 42,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 23,3 млн грн, на строковому ринку - 19,4 млн грн.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Укрнафти", які підвищилися на 4,72%, "Райффайзен Банку Аваль" (+3,86%), "Укрсоцбанку" (+3,26%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,55% - до 289,77 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 264,7 млн грн.