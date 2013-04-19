Експерт: витрати на обслуговування валютних зобов'язань у 2-му півріччі становитимуть 5,4 млрд дол.

У другій половині 2013 року витрати на обслуговування і погашення валютних зобов'язань уряду і Національного банку України становитимуть близько 5,4 млрд дол., включаючи 2,9 млрд дол. виплат за кредитом Міжнародного валютного фонду (1,3 млрд дол. з бюджету і 1,6 млрд дол. з резервів НБУ), 1,4 млрд дол. погашення доларових ОВДП і 0,7 млрд дол. процентних платежів.

Про це повідомила УНІАН головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

Водночас, за її словами, незважаючи на, як і раніше, неясні перспективи підписання нової кредитної угоди з МВФ, умови на зовнішніх кредитних ринках залишаються сприятливими для України. "Якщо ситуація не зміниться, плани уряду щодо залучення на зовнішньому ринку виглядають цілком здійсненними. Враховуючи також, що авуари банків в іноземній валюті становлять близько 9 млрд дол., ми вважаємо, що уряд зможе залучити достатньо коштів, щоб рефінансувати виплати, що залишилися, як мінімум ту частину, яка запланована з бюджету (3,8 млрд дол.), тоді як НБУ може виплатити борг МВФ у розмірі 1,6 млрд дол. зі своїх резервів", - зазначила О.Білан.

Експерт також повідомила, що з початку цього року уряд залучив 4,7 млрд дол. валютних запозичень, зокрема 2,25 млрд дол. єврооблігацій і 2,4 млрд дол. доларових ОВДП. "Ця сума покриває фактично всі боргові виплати держсектора в іноземній валюті (включаючи погашення кредитів МВФ з резервів НБУ) до кінця червня і становить 44% загальних річних витрат на обслуговування держборгу в іноземній валюті", - сказала О.Білан.

Нагадаємо, глава департаменту боргової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук заявила 18 квітня, що Мінфін планує залучити 19 млрд грн на зовнішніх ринках до кінця поточного року і відновить розміщення валютних ОВДП.

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