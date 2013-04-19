«Астарта» планує викупити до 2% власних акцій

Найбільший виробник цукру в Україні агрохолдинг «Астарта» має намір викупити до 500 тис. власних акцій, що становить 2% від загальної кількості випущених паперів, йдеться в біржовому повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, ціна викупу не перевищуватиме 125 польських злотих за штуку (1 USD = 3,2 PLN). До того ж до першої години дня 19 квітня акції компанії котирувалися на Варшавській біржі за ціною 48,85 польських злотих.

«Астарта» призначила агентом, який буде реалізувати для неї викуп акцій, компанію UniCredit CAIB Poland.

Представник компанії Марчін Гантож зміг оцінити, чи має намір компанія повністю реалізувати програму викупу акцій або купуватиме тільки частину з тих, які може, згідно з дозволом акціонерів.

«Думаю, що сама компанія зараз не в змозі відповісти на це питання, тому що це залежить від дуже багатьох чинників», - сказав він.

Серед них співрозмовник агентства назвав ціни на папери "Астарти" і ліквідність, звернувши увагу також на діючі обмеження на купівлю акцій (обсяг закупівель не може перевищувати певний рівень середніх денних торгів).

М.Гантож зазначив, що формально компанія приступила до реалізації програми викупу акцій у п'ятницю, 19 квітня, після публікації відповідного повідомлення в системі розкриття інформації Варшавської біржі.

«Астарта» в цьому повідомленні зазначила, що в разі низької ліквідності на свої акції має намір інформувати польські органи фінансового нагляду і ринок, щоб купити паперів на більшу суму, ніж 25% денного обсягу торгів, але не більше 50%.

Компанія нагадала, що програму викупу акцій затвердили акціонери на своїх зборах у червні 2012 року.

Довідка УНІАН. Заснована в 1993 році "Астарта", яка є найбільшим в Україні виробником цукру і крупної сільськогосподарської компанією, стала першою українською фірмою дебютувала на Варшавській біржі.

"Астарта" також продемонструвала найбільш динамічне зростання своєї вартості серед усіх 12-ти котируються на сьогодні українських компаній на ВФБ: її папери на останньому закритті в четвер, 18 квітня, коштували більш ніж на 160% дорожче, ніж на закритті першого дня торгів в 19 злотих.

Акції дебютувала на Варшавській біржі в серпні 2006 року компанії найбільше коштували в лютому 2011 року - 106 злотих за штуку, а найменше - в лютому 2009 року: менше 8 злотих.

З початку року до останнього закриття, у четвер, 18 квітня, акції компанії подешевшали більш ніж на 10% після того, як за минулий рік втратили майже 40% своєї вартості.