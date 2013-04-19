Варшава. Національний індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі WIG-Ukraine у ​​п'ятницю вперше в своїй історії опустився нижче рівня 500 пунктів, але вперше на цьому тижні завершив торги трохи вище своїх мінімальних значень.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індекс, який у ході сьогоднішньої сесії втратив 6,8%, завершив торги на рівні 494,89 пункту, що на 5,9% нижче вчорашнього закриття.

У п'ятницю найбільш істотно подешевшали Agroton (-21,5%), Sadovaya Group (10,4%), а також найбільші компанії з України на Варшавській біржі - Kernel і Astarta, що втратили 7,7% і 7,4% своєї вартості відповідно.

При цьому акції з числа "блакитних фішок" Kernel, що оголосив напередодні про погіршення своїх прогнозів на 2013 фінансовий рік, вперше з лютого 2010 року впали нижче рівня 50 злотих за штуку.

На частку останніх двох компаній припадає близько 70% портфеля WIG-Ukraine, в який входять 11 компаній, що їх акції котируються на головному майданчику Варшавського фондового ринку.

Сьогодні серед українських компаній подорожчали тільки Industrial Milk Company, що відзвітував про результати роботи за минулий рік (+2%), а також Milkiland і Westa (по +4,2%).

Падіння вартості інших підприємств склало від 0,3% до 5,9%.

Обсяг сьогоднішніх торгів паперами українських емітентів склав близько 9 млн дол., майже 80% якого припало на торги акціями Kernel.

Польські "блакитні фішки" додали сьогодні 0,4% на тлі 0,2% плюсу всього ринку.

Індекс компаній із Центральної та Східної Європи, куди також входять компанії з України, втратив 2%, тоді як національний WIG-Poland додав 0,16%.

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine, починаючи з понеділка, щодня (крім вівторка, коли не було торгів) оновлює свій рекорд мінімального значення з моменту свого запуску в травні 2011 року. Щодня падіння українського індексу на цьому тижні становило від 4,5% до 5,4%.

Довідка УНІАН. Попереднього свого мінімуму український індекс досяг у травні 2012 року на рівні близько 592 пунктів, а максимуму - у червні 2011 року (майже 1000 пунктів).

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