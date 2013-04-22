WIG Ukraine минулого тижня втратив майже 20%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі WIG Ukraine, який минулого тижня досяг нового історичного мінімуму нижче 500 пунктів, втратив за підсумками останніх чотирьох сесій (у вівторок не було торгів) 19%.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, падіння українського індикатора стало минулого тижня найзначнішим серед основних індексів польського фондового ринку, які втратили 4-5%.

Національний WIG-CEE, до складу якого також входять компанії з України, просів на 7,1% на тлі 4,3% зниження індексу WIG-Poland, який об'єднує майже 90% всіх компаній на Варшавській біржі.

Серед 11-ти українських компаній, що котируються на головному майданчику, минулого тижня подешевшали акції 10 з них.

Лідерами падіння виявилися папери вугледобувної компанії Coal Energy (-30%), агрохолдингу Astarta (-26,5%) та сільськогосподарських Agroton (-25%) і KSG Agro (-24%).

Водночас акції Coal Energy досягли свого нового історичного мінімуму на рівні 3,5 злотих за штуку порівняно з 19 злотими на закритті першого дня торгів, а папери Astarta опустилися нижче 50 злотих за штуку вперше з травня минулого року (1USD=3,1PLN ).

Kernel, що входить до числа найбільш ліквідних компаній Варшавської біржі WIG20, подешевшав на 17%, досягнувши мінімальної своєї ціни з лютого 2010 року.

Акції інших компаній, крім Westa, яка подорожчала на 12,1%, втратили в межах 3-16%.

Водночас чергового мінімуму своєї ціни досягли акції ще однієї вугледобувної компанії з України - Sadovaya Group, які вперше коштували менше 1 злотого порівняно з 14 злотими на закритті першого дня торгів.

Водночас акції виробника акумуляторів Westa залишалися лідерами серед українських компаній з падіння своєї ціни з моменту дебюту на Варшавській біржі і коштували на закритті в п'ятницю на 94% дешевше, ніж у перший день торгів.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня WiG-Ukraine, який з понеділка щодня оновлював свій історичний мінімум, закінчив п'ятницю на рівні 494,89 пункта, що трохи вище його мінімального значення з моменту створення у травні 2011 року.

Попереднього свого мінімуму український індекс досяг у травні 2012 року на рівні близько 592 пункти, а максимуму - у червні 2011 року - на рівні майже 1 тис. пунктів.