НКЦПФР допрацювала порядок дематеріалізації іменних цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила доопрацьований проект рішення "Про затвердження Положення про порядок дематеріалізації іменних цінних паперів", яким визначається порядок переведення іменних емісійних цінних паперів у бездокументарну форму, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як відзначили в НКЦПФР, відповідно до схваленого порядку, договір про обслуговування випуску емітент може укласти лише з Національним депозитарієм України, а у випадках, визначених законом - з Національним банком України. Щоб укласти такий договір і провести дематеріалізацію іменних цінних паперів, у емітента буде три місяці з дня отримання Національним депозитарієм України статусу Центрального депозитарію.

Після того, як емітент прийняв рішення про дематеріалізацію, він протягом 10 днів повинен повідомити про це фондовій біржі, на якій розміщені його цінні папери, і номінальним власникам, опублікувати в одному з офіційних друкованих видань комісії повідомлення про дематеріалізацію і персонально повідомити про неї власникам іменних цінних паперів. Далі емітент повинен здійснити заміну свідоцтва на свідоцтво про реєстрацію випуску іменних цінних паперів у бездокументарній формі, після чого укласти договір про обслуговування з Національним депозитарієм, відкрити в ньому рахунок і депонувати глобальний сертифікат.

Найближчим часом документ буде оприлюднено в офіційному виданні НКЦПФР та на сайті регулятора.

Нагадаємо, відповідно до законів «Про акціонерні товариства» і «Про цінні папери та фондовий ринок», з 29 жовтня 2010 р. всі акції в нашій країні мають існувати виключно в бездокументарній формі.

Довідка УНІАН. За даними Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, у січні-жовтні 2012 року держрегулятор зареєстрував 155 випусків корпоративних облігацій на загальну суму 22,5 млрд грн, що на 29% менше обсягу реєстрації за аналогічний період 2011 року.