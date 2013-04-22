Український фондовий ринок почав тиждень упевненим зростанням
13:09, 22 квітня 2013Фондовий ринок
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Український фондовий ринок почав тиждень упевненим зростанням - індекс українських акцій UX станом на 12:32 на торгах у понеділок, 22 квітня, підвищився на 1,96% - до 832,56 пункта, повідомляє сайт біржі.
Лідерами підвищення серед активно торгуються цінних паперів стали акції Алчевського меткомбінату (+4,01%), "Донбасенерго" (+3,85%).
Обсяг торгів на фондовому ринку становив усього 2,3 млн грн при загальному обсязі торгів в 12,7 млн грн.
На європейських фондових ринках у понеділок також спостерігається підвищення. Британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,73%, німецький DAX - на 0,76%, французький CAC-40 - на 0,47%.
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