Український фондовий ринок почав тиждень упевненим зростанням - індекс українських акцій UX станом на 12:32 на торгах у понеділок, 22 квітня, підвищився на 1,96% - до 832,56 пункта, повідомляє сайт біржі.

Лідерами підвищення серед активно торгуються цінних паперів стали акції Алчевського меткомбінату (+4,01%), "Донбасенерго" (+3,85%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив усього 2,3 млн грн при загальному обсязі торгів в 12,7 млн грн.

На європейських фондових ринках у понеділок також спостерігається підвищення. Британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,73%, німецький DAX - на 0,76%, французький CAC-40 - на 0,47%.

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