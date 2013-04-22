Індекс Української біржі в понеділок підвищився на 0,31%, індекс ПФТС - на 2,38%
18:18, 22 квітня 2013Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 22 квітня, підвищився на 0,31% - до 819,05 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 48,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 27 млн грн, на строковому ринку - 21,4 млн грн.
Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Центренерго", які підвищилися на 1,54%, "Райффайзен Банку Аваль" (+1,01%), Алчевського меткомбінату (+0,94%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 2,38% - до 296,67 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 625 млн грн.
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