Нові ідеї для руху фондових ринків у будь-яку сторону зараз відсутні - експерт

Нові ідеї для руху фондових індикаторів у будь-яку сторону зараз відсутні, і зважаючи загальну перекупленість ринків інвестори надають перевагу грі на зниження.

Так охарактеризувала УНІАН ситуацію, що склалася на фондових ринках, аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

За її словами, «загалом український фондовий ринок у понеділок, 22 квітня, рухався разом зі своїми європейськими колегами. Найбільш активні покупки на Українській біржі припали на початок дня, друга половина дня ознаменувалася продажами. На закордонних майданчиках динаміка індексів на початку тижня визначалася переважно спекулятивними чинниками».

Як вважає Я.Лаврик, позиції продавців у понеділок зміцнила статистика з ринку нерухомості в США. Продажі будинків на вторинному ринку штатів несподівано знизилися на 0,6% до 4,92 млн будинків. На думку більшості фахівців, зниження активності в житловому секторі носить тимчасовий характер, і вже скоро ринок очікує черговий підйом. Минулого тижня були опубліковані досить сильні дані з будівництва будинків у США, показник зріс у місячному обчисленні і перевищив очікування.

Аналітик відзначила, що у вівторок виходить статистика з продажів нових будинків на американському ринку житла. Крім того, у фокусі трейдерів будуть дані за індексами PMI у країнах Європи.

За словами Я.Лаврик, «найбільш важлива статистика ВВП США буде опублікована в п'ятницю. Завдяки перегляду системи розрахунків, зростання американської економіки в 1-му кварталі 2013 року має перевищити 3%. Дані можуть дати імпульс до зростання індексів або, як мінімум, утримати їх від просідання наприкінці тижня».

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 22 квітня, зріс на 0,31% - до 819,05 пункта. Загальний обсяг торгів становив 48,6 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 2,38% - до 296,67 пункта. Загальний обсяг торгів становив 625 млн грн.