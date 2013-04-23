Обсяг торгів на ПФТС за тиждень знизився на третину

Загальний обсяг торгів на фондовій біржі ПФТС за минулий тиждень 15-19 квітня знизився на третину - до 880,2 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на ринку державних облігацій на ПФТС за підсумками минулого тижня становив 538,5 млн грн.

Обсяг торгів на ринку корпоративних і муніципальних облігацій за 15-19 квітня становив 83 млн грн.

На ринку інвестиційних сертифікатів торговельний оборот досяг 179,4 млн грн.

Торговий оборот на ринку акцій у ПФТС за минулий тиждень становив 79,7 млн грн.

Нагадаємо, загальний обсяг торгів на фондовій біржі ПФТС за тиждень з 1 по 5 квітня знизився на чверть - до 1 млрд 936 млн грн. Загальний обсяг торгів на фондовій біржі ПФТС з 8 по 12 квітня знизився на третину - до 1 млрд 315 млн грн.

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