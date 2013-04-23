Український фондовий ринок сьогодні коливається близько вчорашніх рівнів

Український фондовий ринок на торгах у вівторок, 23 квітня, коливається близько рівнів понеділка, 22 квітня, - індекс українських акцій UX за станом на 12:16 підвищився на 0,07% - до 819,65 пункта, повідомляє сайт біржі.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Центренерго" (+0,98%), лідерами зниження - акції «Укрнафти» (-1,34%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив усього 1,3 млн грн при загальному обсязі торгів у 5 млн грн.

На європейських фондових ринках у вівторок спостерігається різнопланова динаміка. Британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,40%, німецький DAX знизився на 0,32%, французький CAC-40 підвищився на 0,97%.

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