Обіг акцій Донецького рудоремонтного заводу та Черкаської ТЕЦ призупинено

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) призупинила обіг акцій ПАТ "Донецький рудоремонтний завод" та ПАТ "Черкаська ТЕЦ", повідомили УНІАН в комісії.

Як відзначили в НКЦПФР, обіг акцій призупинено на виконання постанови слідчого управління ГУМВС у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української біржі, котирувальна комісія Української біржі на підставі рішення НКЦПФР також встановила заборону на проведення операцій з акціями "Донецького рудоремонтного заводу" і "Черкаської ТЕЦ".