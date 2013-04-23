Обіг акцій Донецького рудоремонтного заводу та Черкаської ТЕЦ призупинено
18:18, 23 квітня 2013Фондовий ринок
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) призупинила обіг акцій ПАТ "Донецький рудоремонтний завод" та ПАТ "Черкаська ТЕЦ", повідомили УНІАН в комісії.
Як відзначили в НКЦПФР, обіг акцій призупинено на виконання постанови слідчого управління ГУМВС у Києві.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Української біржі, котирувальна комісія Української біржі на підставі рішення НКЦПФР також встановила заборону на проведення операцій з акціями "Донецького рудоремонтного заводу" і "Черкаської ТЕЦ".
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