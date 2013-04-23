Індекс Української біржі у вівторок підвищився на 0,39%, індекс ПФТС - на 0,59%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 23 квітня, підвищився на 0,39% - до 822,27 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 529 млн грн, з них на фондовому ринку - 519 млн грн, на строковому ринку - 9,8 млн грн.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Центренерго", які підвищилися на 1,13%, лідерами зниження - акції "Укрнафти" (-2,01%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,59% - до 298,44 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 428 млн грн.