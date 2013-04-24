"Вибух" у Білому домі обвалив індекс Dow Jones

Американський фондовий індекс Dow Jones впав після появи в Twitter агентства Associated Press неправдивого повідомлення про вибухи в Білому домі, передає РІА «Новини».

У мікроблозі з'явилася інформація, що в результаті вибухів президент США Барак Обама отримав поранення. Пізніше прес-секретар адміністрації американського президента Джей Карні спростував цю інформацію.

Після надходження повідомлень індекс Dow Jones втратив 0,09% і склав 14554 пунктів.

Високотехнологічний NASDAQ дещо знизив темпи зростання до 0,26% і склав 3242 пункти.

Індекс широкого ринку S&P 500 підвищився на 0,032% - до 1563 пунктів.

В даний час всі американські фондові індекси продовжують демонструвати позитивну динаміку.

Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року індекс Dow Jones двічі оновлював історичний максимум. У квітні індекс Dow Jones знову піднявся вище історичного максимуму.

*** DJIA (Dow Jones Industrial Average, промисловий індекс Доу-Джонса) - середній показник руху курсів акцій 30 найбільших промислових корпорацій.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - індекс цін акцій 500 найбільших за ринковою капіталізацією компаній.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизована система котирування Національної асоціації фондових дилерів) - індекс високотехнологічних компаній. Він розраховується на підставі котирувань звичайних акцій всіх компаній (резидентів США та іноземних), що торгуються в позабіржовій системі NASDAQ, зважених за ринковою капіталізацією.