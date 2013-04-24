У США секвестр бюджету вже призвів до затримки більше тисячі авіарейсів

Секвестр бюджету в США і викликані ним вимушені відпустки співробітників аеропортів і авіакомпаній призвели тільки в понеділок, 22 квітня, до затримки 1,2 тисячі рейсів, повідомляє Федеральне управління цивільної авіації США.

За даними відомства, проблеми з недостатньою кількістю персоналу виникли в аеропортах Далласа, Лас-Вегаса, Лос-Анджелеса, передає ПРАЙМ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2013 року в США почалася процедура автоматичного секвестру бюджету, до кінця вересня всі видаткові статті будуть скорочені на 85 млрд дол.

Президент США Барак Обама заявив, що примусове скорочення бюджетних витрат сповільнить зростання економіки США, як мінімум, на 0,6% і завдасть їй "сильного удару", відгомони якого будуть відчуватися у всьому світі.