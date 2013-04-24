Введення податку на операції з цінними паперами не збільшило доходи держбюджету - УАІБ

Введення акцизного податку на операції з цінними паперами не призвело до збільшення доходів державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам генеральний директор Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) Андрій Рибальченко.

"Запровадження акцизів позитивної динаміки щодо збільшення доходів до держбюджету не дало", - зазначив він.

"Ми закінчили перший квартал. Відповідно до заяв податкової ми вже повинні були отримати десь 5 млрд грн", - зазначив гендиректор УАІБ. У зв'язку з цим він нагадав, що, згідно з оприлюдненими раніше підрахунками податківців, від введення податку на операції з цінними паперами держбюджет загалом міг би отримати додатково 60 млрд грн.

А.Рибальченко також зазначив, що провал зі зборами податку на операції з цінними паперами податківці, можливо, намагаються компенсувати "за рахунок досить різких рухів" щодо здійснення податкових перевірок суб'єктів фондового ринку, зокрема і компаній з управління активами.

За інформацією голови ради УАІБ Дмитра Леонова, за найоптимістичнішими підрахунками річні надходження від введення податку на операції з цінними паперами могло б дати щонайбільше 144 млн грн. До того ж він зазначив, що для підрахунку бралися показники роботи українського фондового ринку за 2012 рік, тоді як цього року на ринку спостерігається зниження обсягів операцій у порівнянні з попереднім роком. Зокрема, за його словами, обсяги операцій з акціями та облігаціями на неорганізованому ринку за підсумками першого кварталу 2013 р. знизилися вдвічі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада наприкінці 2012 року ухвалила закон про введення акцизу на операції з цінними паперами (№ 11285). Відповідно до прийнятого закону, на позабіржові операції з цінними паперами вводиться податок у розмірі 0,1-1,5% від вартості реалізованих цінних паперів. До того ж біржові операції з цінними паперами від цього податку звільнені.

З критикою цих новацій виступили професійні організації, що працюють на ринку, включаючи Асоціацію українських банків та Українську асоціацію інвестиційного бізнесу.

Водночас міністр доходів і зборів Олександр Клименко висловлював упевненість, що ухвалення закону про акциз на операції з цінними паперами не призведе до додаткового навантаження на реальний сектор економіки, а очистить ринок від «сміттєвих паперів» і підштовхне його до цивілізованих умов роботи.

29 грудня Президент України підписав закон, і його положення набули чинності з 1 січня 2013 року.