Операції з векселями в Україні на цей час практично припинені – УАІБ

Операції з векселями в Україні на цей час, зокрема за підсумками першого кварталу 2013 року, практично припинилися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів голова ради Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) Дмитро Леонов.

"На сьогодні банки практично припинили свої операції з векселями і відповідно знизили ліквідність цього інструмента", – зазначив він.

За його словами, банки припинили свою діяльність на цьому ринку у зв'язку з побоюваннями щодо можливих змін у податковому законодавстві.

Д.Леонов також зазначив, що і Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку на сьогодні практично втратила важелі впливу на ринок цих цінних паперів, оскільки звітність за векселями сьогодні не є обов'язковою.

За його словами, не має повної інформації про те, що відбувається на ринку векселів, і Національний банк України. "Фактично вексель опинився в практично непрозорій зоні", – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року набули чинності положення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення адміністрування податків і зборів», які передбачають запровадження фінансового векселя для оформлення заборгованості, зокрема бюджетної.

Верховна Рада України 18 квітня прийняла в першому читанні проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури за фінансовими векселями».