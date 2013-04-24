Український фондовий ринок у середу закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 24 квітня, підвищився на 0,65% - до 827,62 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 34,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 20,5 млн грн, на строковому ринку - 13,9 млн грн.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Укрсоцбанку", які підвищилися на 2,09%, "Укрнафти" (+1,97%), Єнакіївського метзаводу (+1,54%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,69% - до 296,38 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 622,9 млн грн.