Фондовий ринок у середу зростав на тлі сильних корпоративних новин - експерт

Український ринок акцій у середу, 24 квітня, зріс на тлі позитиву, сформованого на майданчиках Старого Світу під впливом сильних корпоративних новин.

Про це в коментарі УНІАН сказав аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

За його словами, вітчизняний фондовий ринок у середу демонстрував позитивну динаміку, і за результатами сесії індекс Української біржі підвищився на 0,65% до 827,62 пункта.

Як зазначив О.Кушнарьов, виручка французького автоконцерну Peugeot Citroen за підсумками 1-го кварталу скоротилася з 13,93 млрд євро до 13,03 млрд євро, але перевершила прогнози аналітиків, що чекали падіння виручки до 12,7 млрд євро. Хороші фінансові результати представили Boeing, Ford, WellPoint, Procter & Gamble.

За словами О.Кушнарьова, дані зарубіжної макростатистики, що публікувалися протягом дня, носили негативний характер. Індекс ділової довіри Ifo до економіки Німеччини в поточному місяці впав до 104,4 пункта, при тому що аналітики були налаштовані більш оптимістично і прогнозували зниження показника до 106,2 пункта з 106,7 пункта, зафіксованих у березні.

О.Кушнарьов додав, що обсяг замовлень на товари тривалого користування в США минулого місяця скоротився на 5,7% проти очікуваного падіння на 3,0%. Слабка статистика зі США не стала перешкодою для зростання індексних котирувань на біржах Європи, вчинивши тиск тільки на американський ринок акцій.

Аналітик наголосив, що головною подією завтрашньої сесії стане публікація попередніх даних з ВВП Великобританії за 1-й квартал 2013 року. Експерти чекають зростання показника на 0,1% після падіння на 0,3% в останньому кварталі 2012 року. Квартальні звіти опублікують ExxonMobil, ConocoPhillips і низка інших компаній.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 24 квітня, підвищився на 0,65% - до 827,62 пункта. Загальний обсяг торгів становив 34,5 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,69% - до 296,38 пункта. Загальний обсяг торгів становив 622,9 млн грн.