«Смарт-Холдинг» придбає контроль над «Укргазвидобутком» і «ГазЕнерго»

«Смарт-Холдинг», який контролює український бізнесмен Вадим Новінський, купує понад 90% приватної нафтогазовидобувної компанії "Укргазвидобуток" і 100% компанії "ГазЕнерго".

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті антимонопольного відомства Сербії.

Згідно з повідомленням, покупцем виступає кіпрська компанія Lovitia Investment Ltd.

Водночас компанія «Смарт-Холдинг» не коментує цю угоду, посилаючись на її незавершеність.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2011 року «Смарт-Холдинг» через компанію Energees Management завершив операцію з придбання контрольного пакету акцій британської нафтогазової компанії Regal Petroleum.

Компанія «Смарт Енерджі», що розвиває енергетичний напрямок інвестиційної групи «Смарт-Холдинг», планує до 2014 р. оформити контроль над родовищами із загальними запасами газу обсягом 50 млрд куб. м.

«Смарт-Холдинг» - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство. Компанія бере участь у проектах як стратегічний або портфельний інвестор. Інвестиційна діяльність «Смарт-Холдингу» реалізується також у країнах СНД і Східної Європи.

Основним бенефіціаром «Смарт-Холдингу» є Вадим Новінський.