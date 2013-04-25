Кабмін передав Фонду держмайна акції п'яти обленерго для їх приватизації

Кабінет Міністрів України передав Фонду державного майна України (ФДМУ) для подальшої приватизації 60,25% акцій «Запоріжжяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», 65,001% «Харківобленерго», 70% «Миколаївобленерго» і 70,008% «Хмельницькобленерго».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Акції шостої компанії - 50,9% «Тернопільобленерго» - перебувають в процесі передачі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України від 3 квітня ц.р. затвердив план розміщення акцій шести обласних енергопостачальних компаній на приватизаційних аукціонах і на фондовій біржі. Йдеться про розміщення пакетів акцій акціонерних компаній «Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Харківобленерго», «Хмельницькобленерго», «Черкасиобленерго», «Миколаївобленерго».

На початку квітня глава Фонду держмайна Олександр Рябченко повідомив, що ФДМУ планував виставити на біржу 5-відсоткові пакети "Харків-", "Миколаїв-" і "Хмельницькобленерго". Решту контрольних пакетів акцій цих обленерго (від 60% і вище) буде виставлено на конкурсні торги.

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