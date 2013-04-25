Ігор Мазепа переобраний головою біржової ради Української біржі

Головою біржової ради Української біржі обраний генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, який раніше обіймав цей пост, повідомили УНІАН на біржі.

Нагадаємо, загальні збори акціонерів Української біржі, які відбулися 11 квітня ц.р., затвердили новий склад біржової ради Української біржі, до якого увійшли Артемій Єршов (ТОВ «Тройка Діалог Україна»), Дмитро Золотько (АТ «Сбербанк Росії», Україна), Ігор Мазепа (ТОВ «Конкорд Капітал»), Олександр Потьомкін (ВАТ «Московська біржа»), Роман Сульжик (ВАТ «Московська біржа»), Олексій Сухоруков (ІГ «Універ»), Дмитро Тарабакін (СП ТОВ «Драгон Капітал») та ін.

Довідка УНІАН. У травні 2008 року найбільші учасники українського ринку цінних паперів підписали договір з "Фондовою біржею РТС" про створення в Києві нової біржі у формі відкритого акціонерного товариства. 26 березня 2009 року на Українській біржі почалися торги цінними паперами.