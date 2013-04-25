Страхова компанія Fidem Life увійшла до складу міжнародної групи Aegon

Страхова компанія Fidem Life з 25 квітня продовжить працювати під ім'ям Aegon Life Ukraine («Ейгон Лайф Україна») у зв'язку з придбанням 100% акцій компанії однієї з провідних страхових компаній світу Aegon, повідомила УНІАН прес-служба Fidem Life.

Згідно з повідомленням, компанія продовжить розвиватися відповідно до розробленої раніше і підтримуваної новим акціонером стратегії, команда співробітників на чолі з головою правління Хайсом Юкеном залишається незмінною.

Довідка УНІАН. Aegon Life Ukraine (раніше - «Фідем Лайф», «Фортіс Страхування життя Україна») працює на ринку України з 2003 року. Основними видами діяльності компанії є довгострокове накопичувальне страхування, пенсійне страхування, страхування життя позичальника кредиту, страхування на випадок критичного захворювання та страхування ризиків внаслідок нещасного випадку.

На 1 січня 2013 року статутний капітал компанії становить 45,95 млн грн, активи - 195,61 млн грн, страхові резерви - 105,99 млн грн.

Aegon Life Ukraine є членом Ліги страхових організацій України, Української федерації страхування, Американської торговельної палати в Україні та Європейської Бізнес Асоціації. Також Aegon Life Ukraine є акредитованим членом IGP - провайдера Employee Benefit Програм у більш ніж 80 країнах світу.

Власник компанії, міжнародна страхова компанія Aegon (Нідерланди), обслуговує понад 45 млн клієнтів у понад 20 країнах світу.