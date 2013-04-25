Fitch присвоїло 5-річним євробондами ДТЕК на 150 млн дол. фінальний рейтинг «В»

Рейтингове агентство Fitch присвоїло 5-річними бондами найбільшого приватного енергетичного холдингу України ДТЕК на 150 млн дол. з прибутковістю 7,875% фінальний рейтинг «В» і рейтинг зворотності активів "RR4".

Про це йдеться в прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Згідно з документом, ці облігації повинні бути консолідовані з попереднім випуском на 600 млн дол. з аналогічною прибутковістю і терміном погашення в 2018 році.

Як повідомляв УНІАН, найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», проводить дорозміщення п'ятирічних євробондів на 150 млн доларів США.

Наприкінці березня 2013 року ДТЕК через свою "дочку" DTEK Finance PLC розмістив на ринку п'ятирічні євробонди з погашенням у квітні 2018 на 600 млн дол. з аналогічним рівнем прибутковості.

Гарантами виконання зобов'язань емітента за позикою стали DTEK Holdings BV, DTEK Holdings Ltd і DTEK Trading Ltd.

Організаторами основного випуску і дорозміщення паперів є зокрема ING Bank, Deutsche Bank AG, JP Morgan, UniCredit, ВТБ і «Сбербанк Росії».

Частина коштів, залучених у результаті розміщення євробондів на 600 млн дол., була спрямована на операцію з викупу раніше випущених боргових паперів.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», що належить бізнесменові Рінату Ахметову.