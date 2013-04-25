Індекс Української біржі знизився на 0,59%, індекс ПФТС підвищився на 0,52%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 25 квітня, знизився на 0,59% - до 822,72 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 36,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 23 млн грн, на строковому ринку - 13,7 млн грн.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції Єнакіївського метзаводу, які знизилися на 1,70%, "Донбасенерго" (-1,56%), "Райффайзен Банку Аваль» (-1,36%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,52% - до 297,92 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 404 млн грн.