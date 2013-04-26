Українська KDM Shipping проведе вторинне розміщення акцій на Варшавській біржі

Варшава. Українська судноплавна компанія KDM Shipping вирішила провести вторинне розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі, в рамках якого хоче продати 2,7 млн ​​своїх акцій або 37% нового збільшеного статутного капіталу компанії.

Про це сказано в повідомленні KDM Shipping, що дебютувала на Варшавській біржі в серпні 2012 року, яке має УНІАН.

Компанія планує 17 травня 2013 року провести позачергові збори акціонерів, на якому буде розглянуто питання про збільшення статутного фонду до 9,996 млн акцій з нинішніх 7,296 млн.

До того ж головний акціонер KDM Shipping Костянтин Молодковець, що володіє 69,9%, або 5,1 млн, акцій має намір у рамках SPO відразу продати 2 млн акцій кваліфікованим інвесторам.

Компанія відзначила, що продаж акцій головним акціонером дозволить KDM швидше отримати необхідні для розвитку кошти і збільшить кількість акцій, що перебувають у вільному обороті.

З випущених після рішення зборів акціонерів додаткових 2,7 млн ​​акцій 2 млн викупить головний власник компанії, а решта - будуть додатково запропоновані інвесторам.

Номінальна вартість нових випущених акцій зареєстрованої на Кіпрі KDM Shipping Limited становить 0,01 євро, а весь статутний капітал після його збільшення - 99,960 тис. євро.

Як повідомляв УНІАН, KDM Shipping у рамках первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі влітку 2012 року вдалося продати тільки 10,9% своїх акцій замість пропонованого інвесторам до 35% пакета. Компанія виручила за проданий пакет близько 7,4 млн доларів замість очікуваних близько 36 млн доларів, які планувала витратити на збільшення свого вантажного флоту.

Довідка УНІАН. Займається, головним чином, вантажними перевезеннями судами типу ріка-море KDM Shipping володіє також 8 пасажирськими суднами і суднобудівним заводом у Херсоні.

За останніми оприлюдненими даними, у вільному обігу перебуває 13,65% акцій компанії. 10,28% акцій володіє фінансовий директор компанії Денис Молодковець, а ще 6,17% - компанія Miralex.