Український фондовий ринок у п'ятницю знизився на тлі зовнішнього негативу

Український фондовий ринок на торгах у п'ятницю, 26 квітня, знизився на тлі зовнішнього негативу - індекс українських акцій UX за станом на 12:12 знизився на 0,92% - до 815,18 пункта, повідомляє сайт біржі.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції «Укрнафти» (-3,20%), а також Авдіївського коксохіму (-2,67%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив усього 3 млн грн при загальному обсязі торгів у 9,8 млн грн.

На європейських фондових ринках у п'ятницю спостерігається зниження. Британський індекс FTSE 100 знизився на 0,46%, німецький DAX - на 0,59%, французький CAC-40 - на 1,06%.