Concorde Capital планує до кінця року провести півтора-два десятки злиттів і поглинань

Інвестиційна компанія Concorde Capital планує до кінця 2013 року провести півтора-два десятки угод на ринку злиттів і поглинань (M&A). Про це повідомив кореспонденту УНІАН генеральний директор Concorde Capital Ігор Мазепа.

"Думаю, в секторі M&A відбудеться півтора-два десятки угод, наша частка становитиме 30-40%", - зазначив він. За інформацією І.Мазепи, за перший квартал ц.р. Concorde Capital вже закрив чотири транзакції в аграрному та нафтогазовому секторах.

За його словами, останні два-три роки спостерігається тенденція зростання кількості угод при падінні їхньої вартості. За словами І.Мазепи, негативний тиск на цей ринок чинять деякі останні законодавчі зміни, зокрема, оподаткування позабіржового ринку цінних паперів, що фактично є додатковим податком на M&A-транзакції, і, звичайно ж, не стимулює вибуховий інтерес до цього сегменту.

Нагадаємо, відповідно до оприлюднених Thomson Reuters даних, активність глобальних ринків злиттів і поглинань (M&A) зросла в першому кварталі 2013 року на 10% - до 542,8 млрд дол. Зростання в основному відбулося за рахунок зростання кількості великих угод (понад 5 млрд дол.). Обсяг оголошених угод M&A на ринках, що розвиваються, в першому кварталі ц.р. становив 128,9 млрд дол., продемонструвавши зниження на 5,8%. Найбільший обсяг угод і в глобальному M&A, і на ринках, що розвиваються, припав на угоди за участю компаній ПЕК.

Докладніше читайте в інтерв'ю Ігоря Мазепи на нашому сайті.