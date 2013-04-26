Україна наразі не розраховує на туркменський газ

Україна не розраховує на відновлення у 2013 році поставок туркменського газу, імпорт якого за прямими договорами з Туркменістаном припинено в 2006 році.

Про це йдеться у проспекті емісії суверенних євробондів, підготовленому Міністерством фінансів України.

«З початку 2006 року туркменський газ не поставлявся до України за прямими контрактами з Туркменістаном. Уряд не очікує, що такі поставки відновляться в 2013 році», - йдеться в документі.

Також у документі зазначається, що раніше Туркменістан підтвердив наявність ресурсів, необхідних для забезпечення поставок газу до України. Однак позиція Туркменістану полягає в тому, що такі поставки можливі тільки після узгодження умов з Росією щодо транзиту туркменського газу.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького, відновлення поставок туркменського газу до України можливе вже цьогоріч.

Україна планує закуповувати туркменський газ в обсязі близько 10 млрд кубометрів на рік. Його ціна, як очікується, буде менше 280 доларів за тисячу кубометрів.

13 лютого 2013 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і компанія «Туркменгаз» підписали меморандум про поставки туркменського газу до України.

Того ж дня Президент України Віктор Янукович після переговорів з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим заявив, що Україна зацікавлена ​​у відновленні поставок туркменського газу.

На думку експертів енергетичного ринку, Росія пустить туркменський газ до України за умови створення двостороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою.

20 лютого прем'єр-міністр Микола Азаров доручив віце-прем'єр-міністрові Юрію Бойку, міністрові енергетики та вугільної промисловості Едуарду Ставицькому та міністрові економіки Ігорю Прасолову «негайно» розпочати підготовку документів, необхідних для реалізації домовленостей у газовій сфері, досягнутих з Туркменістаном.