Торгівля деривативами в Україні може призупинитися - учасник ринку

Торгівля деривативами на українському фондовому ринку може призупинитися у зв'язку з набуттям чинності Законом про депозитарну систему.

Про це повідомив в інтерв'ю УНІАН генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.

"Торгівля деривативами може закритися буквально наступного дня після набуття чинності даним законом. Це відбудеться лише тому, що клірингова організація, яка діє при «Українській біржі», не матиме права на розрахунки за деривативними операціями, як і створюваний Розрахунковий центр", - зазначив він. За його словами, учасники ринку неодноразово зверталися і до комісії, і до народних депутатів з пропозицією або внести зміни до закону, або якось вирішити ситуацію за допомогою нормативки. "Вийшли з цією ініціативою два місяці тому, і досі так нічого і не відбулося", - зазначив І.Мазепа.

Він також назвав "абсолютно деструктивним" підготовлене Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Положення про розрахунок біржового курсу. За його словами, якщо Положення буде затверджено в даній редакції, то воно "стане черговим цвяхом, забитим у труну фондового ринку".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 липня 2012 року прийняла Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після прийняття в цілому Верховною Радою він перейменований у Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом, зокрема, передбачено створення в жовтні ц.р. Центрального депозитарію, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр.

Повне інтерв'ю Ігоря Мазепи читайте тут.