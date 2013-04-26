Польський аналітик позитивно оцінює шанси KDM Shipping на дорозміщення акцій у Варшаві

Варшава. Українська судноплавна компанія KDM Shipping може успішно дорозмістити свої акції на Варшавській фондовій біржі, незважаючи на негативний новинний фон, який спостерігається останнім часом, щодо українських компаній, що котируються на польському ринку.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив аналітик польського відділення KBC Securities, що виступав лід-менеджером IPO компанії влітку 2012 року, Гжегож Бородюк.

Він назвав головним чинником, який може переконати частину інвесторів купити акції нової емісії KDM Shipping, збереження високих цін на фрахт вантажних суден компанії.

"Компанія показала інвесторам, що дуже добре управляється з ринком. Ставки фрахту, які раніше викликали побоювання, залишаються високими. Інвестори дивляться оптимістично", - сказав Г.Бородюк.

Співрозмовник агентства сказав, що частина інвесторів, які працюють на Варшавській біржі, дуже розчаровані українськими компаніями і не будуть купувати акції KDM Shipping тільки тому, що вона з України.

"Думаю, інвестори розділяться. Ті, які будуть дивитися не в категоріях «українська або не українська компанія», а «хороша чи погана компанія», куплять", - сказав він.

Г.Бородюк додав, що деякі інвестори настільки розчаровані фірмами з України, що заявляють, що ніколи більше не вкладуть у них свої кошти доти, поки хоча б одна з них не заплатить дивіденди.

Співрозмовник агентства сказав, що не знає, хто виступить лід-менеджером нового випуску акцій KDM Shipping, зауваживши, що сам продаж може відбутися через 2-3 місяці після затвердження акціонерами відповідного рішення.

Інші польські аналітики, з якими вдалося зв'язатися УНІАН, сказали, що напередодні нічого не чули про намір KDM Shipping провести вторинне розміщення акцій на Варшавській біржі, але помічали, що компанія говорила про такі плани відразу після дебюту.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня KDM Shipping оголосила про намір продати 2,7 млн ​​акцій нового випуску (37% збільшеного статутного капіталу) в ході SPO, рішення про яке планується затвердити під час позачергових зборів акціонерів 17 травня 2013 року.

Довідка УНІАН. Компанія KDM Shipping, що займається, головним чином, вантажними перевезеннями суднами типу річка-море в акваторіях Чорного та Азовського морів, дебютувала на Варшавській біржі в серпні минулого року, продавши майже 11% акцій за 7,4 млн дол. Компанія спочатку заявляла про плани продати до 35 % своїх акцій, розраховуючи отримати за них близько 36 млн дол.

Папери KDM Shipping на вчорашньому закритті досягли своєї максимальної ціни в майже 37 злотих за штуку (1USD=3,2PLN), що на 12% більше, ніж у перший день торгів на Варшавській біржі.

Близько 70% компанії володіє її засновник і голова ради директорів Костянтин Молодковець.

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