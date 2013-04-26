На біржі "Перспектива" проведено першу операцію РЕПО на 163,8 млн грн

На фондовій біржі "Перспектива" 26 квітня була проведена перша на цій біржі операція РЕПО між двома банками-учасниками біржі, сума якої становила 163,8 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Перспективи".

За словами голови біржової ради "Перспективи" Едуарда Мілюшка, впровадження технології РЕПО - спочатку традиційних для українського ринку договорів «вільного» РЕПО, а трохи пізніше з використанням механізмів компенсаційних внесків і технології додаткового забезпечення у цінних паперах - дозволить створити передумови для чергового збільшення ліквідності вторинного біржового ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Як відзначили на "Перспективі", цю операцію РЕПО провели відповідно до нової редакції правил біржі, яка набула чинності з 9 квітня 2013 року, та Положення про функціонування фондових бірж.

Довідка УНІАН. Фондова біржа «Перспектива» на сьогодні є першою в Україні біржею за обсягами торгів. Наразі на біржі реалізований ринок заявок, легітимний електронний документооборот (2007), self-listing (2010) тощо.

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