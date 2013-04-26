Український фондовий ринок у п'ятницю продемонстрував помітне зниження
19:21, 26 квітня 2013Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 26 квітня, знизився на 2% - до 806,29 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 41,2 млн грн, з них на фондовому ринку - 21,5 млн грн, на строковому ринку - 19,7 млн грн.
Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції Авдіївського коксохіму, які знизилися на 6,16%, Алчевського меткомбінату (-4,70%) і "Укрнафти" (-4,22%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,39% - до 296,74 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 328,6 млн грн.
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