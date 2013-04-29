Реформування «Нафтогазу» буде завершене після його приватизації

Процес реформування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» триває і буде завершений після приватизації компанії, заявив віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем'єра.

«Ми створили акціонерні товариства, зараз направили закон про скасування заборони на приватизацію. Після приватизації компанії вона буде дійсно реально розділена», - сказав Ю.Бойко.

Він підкреслив, що приватизація «Нафтогазу» рекомендована провідними зарубіжними консультантами та сприятиме підвищенню прозорості діяльності компанії і дозволить залучити суттєві кошти.

«Приватизація - це те, що рекомендують наші консультанти Ernst & Young. Оскільки приватизація підвищить прозорість холдингу і дозволить частину грошей від приватизації спрямувати на погашення західних кредитів», - сказав Ю.Бойко.

«Рішення ухвалюватиме уряд, доки ми готуємо законодавчу базу», - зазначив віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді 26 квітня зареєстровано законопроект Кабінету Міністрів про приватизацію НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх структур (№2937 від 26 квітня 2013 року).

На початку 2013 року Президент України Віктор Янукович заявляв, що НАК «Нафтогаз України» найближчим часом буде розділена на кілька підприємств.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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