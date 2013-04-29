Агрохолдинг «Креатив Груп» планує розмістити 5-річні євробонди на 350-400 млн дол.

Один з найбільших виробників олійно-жирової продукції в Україні агрохолдинг «Креатив Груп» планує розмістити євробонди з погашенням в 2018 році на суму 350-400 млн дол. з орієнтиром дохідності 10,75%.

Про це УНІАН повідомило джерело на фінансовому ринку.

Організаторами випуску стали компанії BofAML, Citigroup (B+D), Unicredit і VTB.

Як повідомляв УНІАН, рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло планованим єврооблігаціям «Креатив Груп» очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг "B-(EXP)» з рейтингом поворотності активів "RR4". Рейтинг емісії має статус Rating Watch «Негативний», який буде переглянутий після отримання остаточних даних про обсяг емісії.

Рейтингове агентство Standard & Poor's вказаному випускові облігацій компанії присвоїло рейтинг «В-» з попередньою оцінкою поворотності активів на рівні «4».

Довідка УНІАН. Агропромислова група «Креатив» є одним з лідерів українського ринку жирів і маргаринів з часткою понад 30%. Група володіє трьома заводами з переробки насіння соняшнику із загальним річним обсягом близько 1,1 млн тонн. Також «Креатив» володіє чотирма заводами з виробництва модифікованих жирів і маргаринів із загальним річним обсягом виробництва понад 200 тис. тонн готової продукції. Крім того, група займається переробкою соєвих бобів і розвиває сільськогосподарський напрямок, в який входять рослинницькі господарства, завод з переробки пелет і тваринницький комплекс. Компанія випускає олійно-жирову продукцію під ТМ "Сонола", "Делікон" і "Дивное".