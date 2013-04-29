WIG Ukraine за тиждень зріс на 2,5%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі WIG Ukraine закінчив торги минулої п'ятниці на максимальних значеннях тижня 507,38 пунктів, що на 2,5% вище, ніж тижнем раніше.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, зростання українського індикатора, який на попередньому тижні втратив майже 20%, виявився більшим, ніж багатьох індексів польського ринку.

"Блакитні фішки" за останні п'ять днів торгів додали 0,7% на тлі 0,5% плюса індексу всього ринку WIG та національного WIG-Poland.

Індикатор вартості паперів компаній з Центральної та Східної Європи - WIG-CEE піднявся за тиждень на 0,8%.

Зростанням завершили торги минулого тижня п'ять з 11-ти компаній з України, лідерами серед яких виявилися Astarta (+7,5%), Ovostar Union (+6,9%), а також Coal Energy і KDM Shipping (по 5,4% ).

Водночас акції вугледобувної компанії CE подорожчали, відбившись від свого історично мінімального значення в 2,66 злотих за акцію, а судноплавної компанії KDM закрилися на максимальному рівні з моменту дебюту в минулому році в 36,9 злотих за папір (1USD=3,2PLN).

Акції найбільшої української компанії на Варшавській біржі, Kernel, на закритті в п'ятницю знову коштували більше 50 злотих за штуку після того, як на попередньому тижні опустилися нижче цього рівня вперше з лютого 2010 року.

За останні п'ять днів торгів акції Kernel, що входить до списку "блакитних фішок", подорожчали майже на 3%.

Лідером падіння стали акції Milkiland, які подешевшали на 16%, закрившись біля історичного мінімуму своєї ціни в 10,4 злотих за акцію.

Капіталізація Agroton знизилася на майже 12% на тлі падіння вартості інших компаній з України в межах від 1,5 до 4,5%.

Як повідомляв УНІАН, на попередньому тижні WiG-Ukraine досяг свого мінімального значення з моменту запуску в травні 2011 року на рівні 486,76 пунктів, відновивши тим самим попередній рекорд, досягнутий у травні минулого року на рівні близько 592 пункти.

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