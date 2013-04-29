Український ринок акцій знижується у зв'язку з виходом трейдерів з довгих позицій - експерти

Український фондовий ринок знижується у зв'язку з виходом трейдерів з довгих позицій перед тривалими вихідними. Про це УНІАН повідомили в компанії з управління активами (КУА) "Кінто".

Зокрема, як зазначили в компанії, саме вихід трейдерів з довгих позицій спровокував зниження в п'ятницю українського ринку на 2%. "Загалом потрапили під роздачу акції банків, Авдіївського коксохіму, Алчевського меткомбінату і "Укрнафти", - зазначили в КУА.

У "Кінто" також повідомили, що європейські ринки завершили тиждень сильним підйомом і більшість з них вийшли в плюс з початку року. "Італія отримала нового компромісного прем'єра, а ставки на аукціоні з розміщення коротких 6-місячних векселів впали до рекордних мінімумів", - зазначили в компанії.

У КУА також відзначили, що сезон звітів у США вже майже підійшов до кінця, водночас з близько 70% компаній індексу S&P500, що опублікували результати, майже 70% перевершили очікування по доходах.

Згідно з прогнозами аналітиків, сьогоднішні і завтрашні торги на українському фондовому ринку, вочевидь, будуть млявими.

Нагадаємо, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 26 квітня, знизився на 2% - до 806,29 пункта.