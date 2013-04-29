Обсяг торгів на Українській біржі за тиждень потроївся

Загальний обсяг торгів на "Українській біржі" за тиждень з 22 по 26 квітня зріс утричі - до 690,4 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на строковому ринку "Української біржі" за тиждень становив 78,8 млн грн.

Обсяг торгів цінними паперами за тиждень становив 611,6 млн грн (з них обсяг торгів акціями - 98 млн грн).

Станом на 25 квітня 2013 року для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на "Українській біржі", у депозитарії попередньо зарезервовані грошові кошти на суму 37,2 млн грн та цінні папери на суму 613 млн грн.

За підсумками торгів за тиждень з 22 по 26 квітня 2013 року Індекс українських акцій, що розраховується "Українською біржею", знизився на 1,26% - з 816,54 до 806,29 пункта.

Лідерами впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції ПАТ "Укрнафта", вплив яких становив -6,4 індексних пункта, ПАТ "Мотор Січ" (-3,09) та ПАТ "Центренерго" (2,79).

Лідерами обігу за тиждень стали акції "Мотор Січі", обсяг торгів за якими становив 17 млн ​​грн, на другому місці папери "Укрнафти" - 1,6 млн грн, далі йде "МК Азовсталь" - 1,5 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 56,29%, 5,28% і 5,12% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг торгів на Українській біржі за тиждень з 15 по 19 квітня збільшився на 19,36% і становив 222,6 млн грн.

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