Індекс Української біржі підвищився на 1,04%, індекс ПФТС знизився на 0,65%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 29 квітня, підвищився на 1,04% - до 814,66 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 35,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 20,9 млн грн, на строковому ринку - 14,7 млн грн.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Донбасенерго", які підвищилися на 2,72%, Алчевського меткомбінату (+1,88%), Єнакіївського метзаводу (+1,51%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,65% - до 294,81 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 421,2 млн грн.