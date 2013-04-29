Індекс Української біржі підвищився на 1,04%, індекс ПФТС знизився на 0,65%
18:39, 29 квітня 2013Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 29 квітня, підвищився на 1,04% - до 814,66 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 35,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 20,9 млн грн, на строковому ринку - 14,7 млн грн.
Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Донбасенерго", які підвищилися на 2,72%, Алчевського меткомбінату (+1,88%), Єнакіївського метзаводу (+1,51%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,65% - до 294,81 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 421,2 млн грн.
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