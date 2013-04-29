Фондові ринки чекають рішення Європейського центробанку за базовою процентною ставкою - експерт

Фондові ринки в найближчі дні будуть торгуватися в очікуванні зниження рівня базової процентної ставки Європейським центральним банком на засіданні в середу, 1 травня.

Такий прогноз висловив у коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

Він пояснив, що «мета даного кроку - підвищити ділову активність у єврозоні та стимулювати економічне зростання. До початку засідання ЄЦБ інвестори навряд зважаться масово розпродавати папери».

За словами аналітика, торги на українському біржовому ринку на початку поточного тижня проходили в мінливому руслі. У першій половині дня понеділка, 29 квітня, поведінка вітчизняних трейдерів контрастувало з тим, як проводили торги зарубіжні гравці. На глобальних біржах домінував оптимістичний настрій, підтриманий новинами з Італії. На вихідних в Італії було сформовано коаліційний уряд на чолі з лівоцентристом Енріко Леттою. Інвестори розраховують на те, що кабінет Летти запропонує нові дієві кроки з вирішення боргових проблем і стимулювання економічного зростання в країні. На цьому тлі прибутковість 10-річних італійських держоблігацій, розміщення яких відбулося у понеділок, знизилася до мінімального рівня з жовтня 2010 року.

Як вважає О.Кушнарьов, «ще одним приводом для зростання зарубіжних фондових індексів у понеділок стала звістка про те, що грецький парламент затвердив черговий пакет заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів, який необхідний для отримання Афінами кредитного траншу в розмірі 8,8 млрд євро».

На думку аналітика, в понеділок український ринок акцій, на відміну від зарубіжних майданчиків, довгий час не міг закріпитися в плюсі ​​під впливом сильного падіння в акціях енергогенеруючих компаній. Вивести ринок на позитивну територію трейдерам вдалося тільки під обід.

А.Кушнарьов зазначив, що макроекономічні дані, які публікувалися протягом дня, мали різнорідний характер. Зведений індекс довіри до економіки єврозони у квітні впав до мінімальних з грудня минулого року 88,6 пункту, тоді як аналітики очікували зниження показника до 89,3 пункту. Водночас, статистика зі США виявилася кращою від прогнозів: у березні особисті споживчі витрати американських громадян зросли на 0,2%, хоча змін показника не очікувалося.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 29 квітня, підвищився на 1,04% - до 814,66 пункту. Загальний обсяг торгів склав 35,6 млн грн, із них на фондовому ринку - 20,9 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,65% - до 294,81 пункту. Загальний обсяг торгів склав 421,2 млн грн.