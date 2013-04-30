Американський індекс S&P 500 досяг історичного максимуму на тлі новин з ЄС

Торги на американській біржі закрилися 29 квітня рекордним зростанням індексу широкого ринку S&P 500. Як відзначає Reuters, зростання індексу може бути пов'язане з приходом до влади нового уряду Італії, що поклало край періоду невизначеності в цій країні.

На момент закриття торгів S&P 500 досяг 1593,61 пункта, додавши 0,72%.

Промисловий індекс Dow Jones також зріс на 0,72%, до 14818,80 пункта.

NASDAQ, який падав на відкритті, в підсумку збільшився на 0,85% і становив 3307,02 пункта.

Як повідомляв УНІАН, у квітні ц.р. індекс Dow Jones двічі піднімався вище історичного максимуму.

*** DJIA (Dow Jones Industrial Average, промисловий індекс Доу-Джонса) - середній показник руху курсів акцій 30 найбільших промислових корпорацій.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - індекс цін акцій 500 найбільших за ринковою капіталізацією компаній.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизована система котирування Національної асоціації фондових дилерів) - індекс високотехнологічних компаній. Він розраховується на підставі котирувань звичайних акцій всіх компаній (резидентів США та іноземних), що торгуються в позабіржовій системі NASDAQ, зважених за ринковою капіталізацією.