Власник «Фідобанку» Адаріч закрив операцію з купівлі «Ерсте Банку»

Власники «Фідобанку» - група компаній, яку контролює Олександр Адаріч, закрили операцію з Erste Group з купівлі 100% акцій його українського дочірнього банку «Ерсте Банк», повідомили УНІАН прес-служби обох банків.

Згідно з повідомленням, після закриття угоди і повної передачі прав власності почнеться процес злиття «Ерсте Банку» і «Фідобанку», «Ерсте Банк» буде перейменований і почне працювати під суб-брендом «Фідобанку» - «Фідокомбанк».

Також прес-служби банків повідомили про призначення нової наглядової ради «Ерсте Банку» у складі: голова наглядової ради Альберта Тімакова та члени наглядової ради Михайло Гойхман і Костянтин Юхименко. Зі свого боку наглядова рада призначила новий склад правління «Ерсте Банку» у складі: голова правління Юрій Ромушка і члени правління Галина Ізбинська та Ігор Григоров. Новий склад правління керуватиме банком до об'єднання «Ерсте Банку» з «Фідобанком».

«Ерсте Банк» - це привабливий банківський актив з кваліфікованим персоналом, напрацьованою клієнтською базою, готовою мережею відділень і розвиненими ІТ-технологіями. Тому його покупка забезпечить якісний і кількісний ріст «Фідобанку», який продовжить розвиток як універсальний банк», - цитує прес-служба «Фідобанку» власника і голови правління «Фідобанку» Олександра Адаріча. За його словами, після завершення злиття, запланованого до кінця 2013 року, об'єднаний банк увійде до ТОП-20 українських банків за активами і посяде 8-у позицію серед банків з українським капіталом.

«Продаж українського дочірнього банку є частиною стратегічного фокусу Erste Group на фінансовому ринку східної частини Європейського Союзу. У результаті закриття угоди негативний ефект від переоцінки валюти (євро/грн) у розрізі капіталу і goodwill становив 81,3 млн євро. Він вже врахований у власному капіталі Erste Group, але ще буде відображений у звіті про прибуток і збитки, при цьому жодним чином не вплине на капітальну позицію Erste Group», - йдеться в повідомленні прес-служби «Ерсте Банку».

Також повідомляється, що консультантами з супроводу угоди виступили Deloitte & Touche USC, Acoro Capital Partners, «Василь Кісіль і Партнери», Аllen & Overy з боку "Фідобанку", і HSBC, Baker & McKenzie - з боку Erste Group.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року Erste Group і власник «Фідобанку» О.Адаріч уклали договір про продаж українського "Ерсте Банку" за 83 млн дол. За словами О.Адаріча, купівля «Ерсте Банку» є частиною стратегії «Фідобанку», у рамках якої планується створити до 2017 року банківський холдинг, що входить до ТОП-20 банків України. Він планував завершити угоду з купівлі "Ерсте Банку" до кінця другого кварталу 2013 року.

У січні О.Адаріч увійшов до складу наглядової ради «Ерсте Банку».

Довідка УНІАН. «Фідобанк» (раніше - банк «Ажіо», «СЕБ Банк», м. Київ) працює на ринку України з 1991 року і входить до групи середніх фінансових установ.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 5,57 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 1,35 млрд грн, зобов'язання - 4,41 млрд грн, кошти клієнтів - 2,82 млрд грн, власний капітал - 1,16 млрд грн , статутний капітал - 675,69 млн грн. У першому кварталі поточного року банк отримав прибуток у розмірі 8,15 млн грн.

«Ерсте Банк» (м. Київ) працює на ринку України з 2006 року і входить до групи великих фінансових установ.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 6,56 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 3,38 млрд грн, зобов'язання - 5,16 млрд грн, кошти клієнтів - 2,68 млрд грн, власний капітал - 1,4 млрд грн, статутний капітал - 1,38 млрд грн. У першому кварталі поточного року банк отримав прибуток у розмірі 2,97 млн грн.