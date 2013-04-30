Мінфін у травні планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП

Міністерство фінансів України у травні 2013 року, як і в квітні, планує провести чотири аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в графіку розміщення ОВДП на травень, оприлюдненому на сайті Мінфіну.

Згідно з графіком, аукціони планується провести 7, 14, 21 і 28 травня.

На аукціоні 7 травня інвесторам будуть запропоновані стандартні ОВДП терміном обігу 6 місяців, 5 і 7 років, 14 травня — також стандартні ОВДП терміном обігу 6 і 12 місяців, 5 і 7 років.

21 травня на аукціон будуть виставлені стандартні ОВДП із терміном обігу 6 і 12 місяців, 5 і 7 років, а також 2- і 3-річні валютні держпапери.

На аукціоні 28 березня Мінфін має намір запропонувати стандартні ОВДП із терміном обігу 12 місяців, 5 і 7 років, а також 3-річні індексовані ОВДП і номіновані у валюті держоблігації з терміном обігу 2 і 3 роки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у квітні 2013 року провів чотири аукціони з продажу ОВДП - 2, 9, 16 і 23 квітня, в ході яких до держбюджету було залучено 8,565 млрд грн, водночас розміщення валютних держпаперів не планувалося.

Станом на 30 квітня обсяг ОВДП , що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становить 216,807 млрд грн, у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 125,871 млрд грн, у власності банків - 77,815 млрд грн, нерезидентів - 4,791 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році в ході проведення аукціонів із продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.