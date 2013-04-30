Фондовики не бажають купувати акції напередодні травневих канікул - учасники ринку

Торги на українському фондовому ринку 29 квітня проходили на суто позитивному зовнішньому фоні малоактивно, розпродажів не спостерігалося, бажання купувати напередодні травневих канікул у гравців також було відсутнє.

Про це УНІАН повідомили в інвестиційній компанії Dragon Capital.

"Учора український ринок акцій поводився досить передбачувано. Припущення щодо перепроданості локального ринку і тих можливостей, які він надає покупцям дешевих українських активів, стають моветоном і найменшого відгуку в умах приватних інвесторів не знаходять", - зазначили в інвесткомпанії.

Як зазначили в компанії, біржовому індикатору вдалося закріпитися на позитивній території лише після того, як частина інвесторів розпочали закриття коротких позицій.

Нагадаємо, на перший день скороченого передсвяткового тижня індекс UX підвищився за підсумком торгів на 1,04% - до 814,66 пункта.

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