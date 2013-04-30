Акціонери "Вінницького олійножирового комбінату" ухвалили рішення про викуп власних акцій

Акціонери публічного акціонерного товариства "Вінницький олійножировий комбінат" ухвалили рішення про викуп власних акцій.

Як сказано в повідомленні підприємства, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, таке рішення ухвалено загальними зборами акціонерів 24 квітня 2013 року.

Згідно з повідомленням, дата початку викупу акцій - 24 квітень 2013 року, дата закінчення - 31 грудня 2013 року.

Викуп акцій проводиться з метою їх подальшого перепродажу у встановлений законодавством термін. Ціна викупу акцій становить 0,20 грн і дорівнює ринковій вартості однієї акції, визначеній на основі експертної оцінки акцій, проведеної незалежним оцінювачем на дату, що передує розміщенню повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Фактором, який враховувався під час визначення ринкової вартості однієї акції, є середня ціна викупу акцій, що встановилася протягом 2012 року.

За даними фінансової звітності за 2012 рік прибуток на одну просту іменну акцію становив 0,00714 грн. Номінальна вартість однієї акції 0,25 грн.

Викупу підлягають прості іменні акції бездокументарної форми існування у кількості 312,394 млн штук. Номінальна вартість акцій, що підлягають викупу становить 78,099 млн грн, що становить 100% щодо статутного капіталу Товариства.

Довідка УНІАН. ПАТ "Вінницький олійножировий комбінат" - 87,83% акцій знаходяться у власності ТОВ "Вінницька Промислова Компанія". Підприємство спеціалізується на переробці соняшнику і сої, виробництві рослинних олій, жирів і майонезів. Виробничі потужності комбінату дозволяють переробляти 1 тис. тонн олійних культур на добу. 82% продукції експортується до Китаю, Північної Африки, Індії, Європи, Туреччини.

Вінницький ОЖК входить до складу вінницької промислової групи «Vioil». До складу «Vioil», входить також Чернівецький олійножировий комбінат, 6 хлібоприймальних підприємств та елеваторів, 2 комбікормові заводи у Вінницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях. «Vioil» контролює близько 10% ринку рослинної олії в Україні.