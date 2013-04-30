Європейські акції піднялися до максимуму за 4,5 років

Європейські акції рухаються різноспрямовано, раніше у вівторок піднявшись до максимуму за 4,5 років на фоні очікувань нових стимулюючих заходів центробанків, повідомляє Reuters.

Індекс банків піднявся на 1,2%, у тому числі акції UBS подорожчали на 7%, Deutsche Bank - на 7,8%, завдяки несподівано гарним фінансовим показникам у першому кварталі.

Аналітики пророкують, що Європейський центробанк на нараді в четвер знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів - до 0,5% річних, однак це не допоможе економіці єврозони вийти з рецесії.