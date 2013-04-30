DCH Ярославського купує частку в керуючій компанії мережі ТРЦ «Караван»

Антимонопольний комітет України дозволив компанії «ДіСіЕйч Інвестмент Юей Лімітед» (Кіпр) придбати понад 25% в компанії «СіПіАй СіВіСіАй Юкрейн Лімітед» (Нормандські острови), яка у свою чергу купує понад 50% компанії «Караван Ріал Істейт Лімітед» (Нормандські острови), що управляє мережею ТРЦ «Караван».

Про це УНІАН повідомили в АМКУ.

Зокрема, комітет дозволив компанії «ДіСіЕйч Інвестмент Юей Лімітед» (м. Нікосія, Кіпр) придбати акції (через дочірню компанію «GLENIDGE TRADING LIMITED» (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови) компанії «СіПіАй СіВіСіАй Юкрейн Лімітед» (м. Сент-Гелієр, Нормандські острови). Це придбання забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії.

АМКУ також надав дозвіл компанії «СіПіАй СіВіСіАй Юкрейн Лімітед» (м. Сент-Гелієр, Нормандські острови) на придбання акцій (через дочірні компанії «СіВіСіАйДжіПі ШІ Юкрейн Інвестмент Лімітед» (м. Джорджтаун, Кайманові острови) і «СіПіАй Юкрейн Холдинг Лімітед» (м. Сент-Гелієр, Нормандські острови) компанії «Караван Ріал Істейт Лімітед (м. Сент-Гелієр, Нормандські острови). Це придбання забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії.

Як повідомляв УНІАН, у березні компанія DCH IMMO Limited, що входить до складу DCH Group Олександра Ярославського, заявила про придбання частки в компанії Karavan Real Estate Limited, керуючої компанії мережі торгово-розважальних центрів «Караван».

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, DCH IMMO Limited, Citi Venture Capital International і Apollo завершили врегулювання юридичних аспектів зміни структури власності мережі ТРЦ «Караван».

Раніше 80% у Karavan Real Estate Limited належало київським бізнесменам - колишнім співвласникам бізнесу, 20% - фондам Citi Venture Capital International, Apollo і низці інших фінансових інвесторів.

Після закриття угоди DCH Group, Citi Venture Capital International і Apollo спільно володітимуть цим активом на паритетних умовах. Операційне управління мережею ТРЦ «Караван» здійснюватиме DCH Group. Фінансові умови операції не розголошуються.

У лютому 2013 р. Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії «СіПіАй СіВіСіАй Юкрейн Лімітед» придбати через дві дочірні компанії акції компанії «Караван Ріал Істейт Лімітед» (обидві - Нормандські острови), яка управляє розвитком торгово-розважальних центрів «Караван» в Україні.

Придбання акцій через компанії «СіВіСіАйДжіПі ІІ Юкрейн Інвестмент Лімітед» (Кайманові острови) і «СіПіАй Юкрейн Холдинг Лімітед» (Нормандські острови) забезпечить покупцеві перевищення 50% голосів у вищому органі управління «Караван Ріал Істейт Лімітед».

Також АМКУ дозволив компанії DCH IMMO Limited (DCH), власником якої є харківський бізнесмен Олександр Ярославський, придбати акції компанії «СіПіАй СіВіСіАй Юкрейн Лімітед», що забезпечить покупцеві перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії.

Довідка УНІАН. Karavan Real Estate Limited - холдингова компанія української групи «Караван». ТОВ «Караван», що входить до диверсифікованої групи компаній «Караван», - керуюча компанія мережі гіпер- і супермаркетів однойменної роздрібної продовольчої мережі в Україні. На сьогодні мережа ТРЦ складається з об'єктів у Києві, Харкові та Дніпропетровську.

Активи групи компаній DCH представлені транспортними, будівельними, девелоперськими компаніями, фінансовими установами тощо. Власник холдингу DCH - Олександр Ярославський.