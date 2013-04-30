Індекс Української біржі підвищився на 1,41%, індекс ПФТС знизився на 0,65%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 30 квітня, підвищився на 1,41% - до 826,12 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 143,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 124,9 млн грн, на строковому ринку - 19 млн грн.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Райффайзен Банку Аваль", які підвищилися на 3,34%, і «Центренерго» (+2,90%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,65% - до 292,90 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 38,4 млн грн.